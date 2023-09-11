Amasya Elması Fidanı Ne Zaman Dikilir, Nasıl Yetiştirilir? Amasya Elması Fidanı Ne Kadar Sürede Büyür?

Amasya Elması Fidanı Ne Zaman Dikilir, Nasıl Yetiştirilir? Amasya Elması Fidanı Ne Kadar Sürede Büyür?

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Amasya elması kendine özgü tatlı ve ekşi dengesiyle ve sağlık açısından sunduğu faydalar ile çok değerli bir elma çeşididir. Aynı zamanda yaygın elma fidanı hastalıklarına karşı da oldukça dirençlidir. Bu özellikleri dolayısıyla yetiştiriciler için her zaman öncelikli olmuştur. Bu yazımızda Amasya elma fidanının nasıl yetiştirileceğinden kaç günde bir sulanacağına, ne zaman dikileceğinden ne kadar sürede büyüdüğüne kadar her şeyi ele alacağız.

Amasya Elması Fidanı Ne Zaman Dikilir?

Amasya elması fidanı, genellikle sonbaharın sonlarından kışın başlarına kadar dikilebilir. İklim koşullarına bağlı olarak zaman aralığı değişebilir. Soğuk hava, fidanın kök gelişimini destekler ve ilkbahara kadar sağlıklı bir başlangıç yapmasını sağlar.

Amasya Elması Fidanı Nasıl Yetiştirilir?

Amasya elması yetiştiriciliği, özel bir dikkat ve uzmanlık gerektirir. Türkiye'nin en meşhur elma çeşitlerinden biri olan Amasya elması, tatlı ve sulu bir meyve olup, aynı zamanda çok yüksek bir vitamin ve mineral içeriğine sahiptir. Yetiştiriciliği için birkaç ana başlık altında toplanabilecek detayları aşağıda bulabilirsiniz:

Toprak Seçimi ve Analizi: Amasya elması, iyi drenajlı, humuslu ve nötr pH değerine sahip toprakları tercih eder. Toprak analizi yaparak toprakta hangi elementlerin eksik olduğunu tespit edebilir, uygun gübreleme stratejisi oluşturabilirsiniz. Bu sayede, fidanın sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlayabilirsiniz.

Dikim Çukurunun Hazırlanması: Dikim çukuru, fidanın kök boyutlarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Genellikle çukur derinliği 50-60 cm, çapı ise 40-50 cm olacak şekilde açılır. Çukurun tabanına organik gübre veya kompost eklemek, fidanın daha hızlı kök salmasına yardımcı olabilir.

Fidanın Yerleştirilmesi: Fidan çukura yerleştirilmeden önce, kökler suya batırılarak canlandırılır. Fidan, çukura yerleştirilirken kök yatağı düzgün bir şekilde yerleştirilmeli ve toprak sıkıştırılmamalıdır.

Toprakla Doldurma ve Sulama: Çukur, toprakla doldurulurken organik madde veya gübre eklemesi yapılabilir. Fidanın gövdesi çukur seviyesine denk gelecek şekilde dikilmeli, ardından bolca sulanmalıdır.

Destek ve Bağlama: Yeni dikilmiş fidanlar rüzgar ve diğer dış etkenlerden korunmaları için destek çubuğu ile bağlanabilir.

İlk Sulama ve Bakım: Dikim sonrası ilk sulama çok önemlidir. Dikim işleminden hemen sonra ve sonraki birkaç gün içinde fidanın toprak etrafı nemli tutulmalıdır.

Fidanı Koruma: Dikilen fidan, zararlılar ve yabani ot istilasına karşı korunmalı, gerekli ilaçlamalar zamanında yapılmalıdır.

Amasya Elması Fidanı Dikim Aralığı

Amasya elması fidanları arasında en az 3-4 metre boşluk bırakılmalıdır. Bu, her bir ağacın yeterli güneş almasını ve hava dolaşımını sağlar, böylece hastalıkların yayılmasını engeller.

Amasya Elması Fidanı Kaç Günde Bir Sulanır?

Yeni dikilmiş bir Amasya elması fidanı haftada en az bir kez sulanmalıdır. Ancak, toprağın nem seviyesine ve hava koşullarına göre sulama sıklığı değişebilir.

Amasya Elması Fidanı Ne Kadar Sürede Büyür?

Amasya elması fidanı, dikildikten sonra 3-4 yıl içinde meyve vermeye başlar. Ancak, tam anlamıyla olgunlaşması ve yüksek verim alınabilmesi 5-6 yılı bulabilir.

Amasya Elması Fidanı Ne Zaman Meyve Verir?

Genellikle, Amasya elması fidanı 3-4 yıl içerisinde ilk meyvesini vermeye başlar. Ancak, bu süreç iklim koşullarına, toprak kalitesine ve bakım şartlarına bağlı olarak değişebilir.

Amasya Elması Fidanı Hangi Ay Dikilir?

Amasya elması fidanı, genellikle Ekim ve Kasım aylarında dikilir. Ancak, yerel iklim koşulları ve toprak şartları dikkate alınarak en uygun dikim zamanı belirlenmelidir. Diğer yandan tüplü (kapalı) formda fidan tercih edilecekse yılın her ayı dikim işlemi gerçekleştirilebilir.

Amasya Elması Fidanı Bakımı

Amasya elması fidanının büyüyüp sağlıklı meyveler vermesi için bir takım bakım gereksinimleri bulunmaktadır. Bunlar;

Sulama: Sulama, özellikle fidanın yeni dikildiği ilk aylarda önemlidir. Yeterli yağışın olmadığı dönemlerde, haftada en az bir kez sulama yapılmalıdır. Ancak toprakta su birikmesini önlemek için dikkatli olunmalıdır.

Besleme: Amasya elması fidanı, yıllık düzenli besleme gerektirir. İlkbaharda azotlu gübreler kullanılabilir, meyve oluşum fazında ise potasyum ve fosfor ağırlıklı gübrelemeye geçilmelidir.

Budama: Budama, özellikle kış aylarında yapılmalıdır. Ölü ya da hastalıklı dallar kesilmeli, ağacın hava almasını engelleyen içe doğru büyüyen dallar çıkarılmalıdır.

Zararlı ve Hastalık Kontrolü: Fidanın zararlılara karşı korunması için ilaçlama yapılmalıdır. Ayrıca, periyodik olarak mantar ve diğer hastalıklar için kontrol edilmelidir.

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