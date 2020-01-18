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Betül Kacar nereli? Kimdir?

NASA’nın yeni kurulan ve evrende yaşam izlerini arayacak olan ekibe Astrobiyoloji alanında öğretim üyesi olan Prof. Dr. Betül Kaçar kabul edildi. Betül Kacar kimdir, nerelidir? Sorusu da merak konusu olarak araştırılmaya başlandı. İşte Betül Kacar'ın kısaca hayatı

18.01.2020 - 10:00 | Güncelleme:
Betül Kaçar nereli

Betül Kacar Kimdir, nerelidir?

Harvard Üniversitesi ve NASA Astrobiyoloji Enstitüsünde astrobiyolog olarak görev yapmaktadır. ABD’deki araştırmalarına, 19 yaşinda, halen Marmara Üniversitesi’nde öğrenci iken basvurduğu proje ile Amerikan Howard Hughes Tıp Enstitüsü (HHMI) tarafından ödüllendirilmesinden sonra başlamıştır.

Doktora çalışmalarını  Emory Üniversitesi Tip Fakültesinde Parkinson ve Alzheimer hastalıklarina neden olan proteinler uzerine yapmış, doktora sonrası evrimsel biyoloji ve astrobiyoloji alanına geçiş yaparak kendi araştırma konusunu oluşturmuş, bu çalışması ile NASA Genc Araştırmacı ödülünü ve NASA Astrobiyoloji Enstitüsü ve NASA Egzobiyoloji araştırmacı ödüllerini almıştır. Ayni zamanda eğitim ve bilgiye ulaşım sıkıntısı çeken gençler için dünyadaki tek astrobiyoloji eğitim platformu olan NASA - SAGAN'in kurucuları arasındadır.

2016 yılında Japonya Hükümeti tarafından kurulan yer-yasam enstitüsüne (ELSI) öğretim üyesi olmak üzere davet almıştır ve halen Tokyo Teknoloji Enstitüsündeki bu görevine ABD ile es zamanlı olarak devam etmektir. Araştırmaları yer yüzünde kalıntı bırakan mikro-boyuttaki canlıların biyolojik yapısını anlamak uzerine olan Betül Kacar; laboratuvarda canlandırdığı geçmişe dair biyolojik yaşamı, güneş sistemi ve dışındaki gezegenlerden elde edilen veriler ile karşılaştırmakta ve evrendeki yaşamın izlerini aramaktadır.

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