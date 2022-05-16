"Sonra konuşalım"

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Bestemsu Özdemir, önceki akşam mobilya üreticisi sevgilisi Serkan Mehmet Durdu ile birlikte Arnavutköy'deki bir balıkçıya girerken görüntülendi.

Özdemir, gazetecilerin Bodrum tatilini sorması üzerine, "Misafirlerimiz bekliyor. Çıkışta konuşalım olur mu?" demekle yetindi.

Ardından restorana giriş yapan Bestemsu Özdemir'in bronz teni ve kıvırcık saçları dikkat çekti.

AŞIKLAR İLK KEZ YAN YANA

Aşıklar, geçtiğimiz ay ilk kez basın mensuplarının karşısına birlikte çıkmıştı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ikiliden Özdemir, "İlişkimiz yaklaşık iki, üç ay önce başladı." demişti.

"ARADIĞIM AŞKI BULDUM"

Daha önce, "Aşktan yana yüzüm gülmüyor." açıklamasını yapan Bestemsu Özdemir, "Sanırım bu sefer aradığım aşkı buldum. Şans bu sefer benden yana gibi oldu." şeklinde konuşmuştu.

"İLİŞKİ KONUSUNDA MUTLU OLAMIYORUM" DEMİŞTİ

Oyuncu, geçtiğimiz ay muhabirlerin "Özel hayatınız nasıl gidiyor?" sorusuna, "Gitmiyor." yanıtını vermişti. Bestemsu Özdemir, ardından, "En çok dert yakındığım konu benimle alakalı olmaması... Ne yazık ki ilişki konusunda mutlu olamıyorum." ifadelerini kullanmıştı.