KRİTERLERİNİ AÇIKLADI

Özdemir, ayrıca, Hülya Avşar'ın "Instagram'ı olan bir sevgili istemem. Sosyal medyada vakit geçiren erkekler bana göre değil." şeklindeki açıklamalarının hatırlatılmasından sonra şunları söylemişti:

Bence Hülya Avşar son derece haklı. Sürekli fotoğraf çekilip, koyan erkek bana itici geliyor. Benim ilişkideki kriterim 'adam' olsun, 'insan' olsun...