"İLİŞKİ KONUSUNDA MUTLU OLAMIYORUM" DEMİŞTİ

Oyuncu, daha önce muhabirlerin "Özel hayatınız nasıl gidiyor?" sorusuna, "Gitmiyor." yanıtını vermişti. Bestemsu Özdemir, ardından, "En çok dert yakındığım konu benimle alakalı olmaması... Ne yazık ki ilişki konusunda mutlu olamıyorum." ifadelerini kullanmıştı.