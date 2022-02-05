"ADAMA YAZIK, 3 AYDIR İLİŞKİM VAR!"

İzgül ile alakalı yeni açıklamalarda bulunan Özdemir, "Yağız benim sevgilim değil, hiç olmadı. Biz arkadaşız. Sadece mekana girerken elimden tuttu." şeklinde konuştu.

"Adama da yazık, benim yaklaşık 3 aydır bir ilişkim var." diyen Bestemsu Özdemir, "Şu an cicim aylarındayız." ifadelerini kullandı.