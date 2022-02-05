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Bestemsu Özdemir'den yeni 'Yağız İzgül' açıklaması!

Bestemsu Özdemir'den yeni 'Yağız İzgül' açıklaması: Adama yazık, benim 3 aydır ilişkim var!

Bestemsu Özdemir, 4 ay önce el ele görüntülendiği ve ardından, "Magazin haberleri çıkınca görüşmeyi kestik. Çok talihsiz bir şey oldu benim için" açıklamasını yaptığı Yağız İzgül ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, "Hiç sevgili olmadık. Sadece mekana girerken elimden tuttu. Adama da yazık, benim yaklaşık 3 aydır bir ilişkim var" dedi

05.02.2022 - 10:26 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Nilgün Belgün ve Bekir Aksoy’un kadın-erkek ilişkilerini üç farklı hikaye ile anlattığı müzikli komedi ‘Kalptan Kalbe’nin galası önceki akşam gerçekleştirildi.

    Geçtiğimiz aylarda adı şef Yağız İzgül ile adı aşk dedikodularına karışan oyuncu Bestemsu Özdemir de tiyatro oyununu seyretmeye gelen isimler arasındaydı.

  • "ADAMA YAZIK, 3 AYDIR İLİŞKİM VAR!"

    İzgül ile alakalı yeni açıklamalarda bulunan Özdemir, "Yağız benim sevgilim değil, hiç olmadı. Biz arkadaşız. Sadece mekana girerken elimden tuttu." şeklinde konuştu.

    "Adama da yazık, benim yaklaşık 3 aydır bir ilişkim var." diyen Bestemsu Özdemir, "Şu an cicim aylarındayız." ifadelerini kullandı.

  • "ONUN ADINI BİLE ANMAYALIM"

    Ünlü oyuncu, daha önce 'Yağız İzgül' sorularına, "Şu an hayatımda bambaşka biri var. Onun adını bile anmayalım. İlişki yaşadığım kişi de tanıdık biri değil." yanıtını vermekle yetinmişti.

  • "DAHA SONRA DETAYLI BİR AÇIKLAMA YAPACAĞIZ"

    Can Aydın ile ilişkisini noktalayan oyuncu Bestemsu Özdemir, 4 ay önce şef Yağız İzgül ile Levent'teki bir mekana girerken görüntülenmişti. İkili, gazetecileri karşılarında görünce kısa süreli bir şok yaşamıştı.

    Çift, mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakarak, hızlıca araçlarına binmişti. Özdemir ile İzgül, muhabirlere, "Arkadaşlar daha sonra detaylı bir açıklama yapacağız." diyerek, oradan ayrılmıştı.

  • "ÇOK TALİHSİZ BİR ŞEY OLDU BENİM İÇİN"

    Kısa bir süre sonra objektif karşısına geçen Bestemsu Özdemir, gazetecilere, "Çok yeni bir şeydi. Daha tanışma aşamasında yemek yediğimiz bir evrede yakalandık zaten. Ertesi gün magazin haberleri çıkınca görüşmeyi kestik. Çok talihsiz bir şey oldu benim için." açıklamasını yapmıştı.

    "HİÇBİR ŞEY YAŞAMADIK"

    Ünlü isim, ardından, "Yoktu zaten bir şey. Konuşmaya başladığımız bir dönemde, hiçbir şey yaşamadım. 'Sevgilim' diyebileceğim bir şey yok. Olunca elinden tutar, size de gösteririm." demişti.

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