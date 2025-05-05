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        Haberler Magazin Beste Kökdemir ve Fazlı Erdinç Çatak evleniyor - Magazin haberleri

        Beste Kökdemir ve Fazlı Erdinç Çatak evleniyor

        Beste Kökdemir, bir süredir aşk yaşadığı Fazlı Erdinç Çatay'tan evlilik teklifi aldı. Sevgilisine "Evet" yanıtını veren Kökdemir, duygusal anlar yaşadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2025 - 08:13 Güncelleme: 05.05.2025 - 10:00
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        Ünlü oyuncu evleniyor
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        Oyuncu Beste Kökdemir, bir süredir gözlerden uzakta aşk yaşadığı iş insanı Fazlı Erdinç Çatak ile evleniyor.

        Fazlı Erdinç Çatak, sevgilisiyle araçlarını park ettikleri bir yerde manzarayı izlerken bir anda yere diz çöküp Beste Kökdemir'e evlenme teklifinde bulundu.

        Beste Kökdemir, sevgilisinin evlilik teklifi karşısında duygusal anlar yaşadı. Fazlı Erdinç Çatak'a; "Evet" yanıtını veren Kökdemir, o anları da sosyal medya hesabından Nazım Hikmet Ran'ın "Senin bana nasip olman, şahsi hayatımın en değer biçilmez talihidir" şiiriyle paylaştı.

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        #Beste Kökdemir
        #Fazlı Erdinç Çatay

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