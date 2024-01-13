Beslenmeye eklemeniz gereken kas yapan yiyecekler!

Kas inşa etmek için en iyi gıdalar protein oranı yüksek ve doymuş yağ oranı düşük gıdalardır. Ancak beslenme içerisinde karbonhidratları ve yağları da ihmal etmemek gerekiyor. En iyi şekilde sonuç almak için ise dengeli bir diyet ve iyi bir egzersiz planı şart!