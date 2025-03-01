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        Haberler Sağlık Beslenme biçimi ve yaşam tarzı kanseri etkiliyor | Sağlık Haberleri

        Beslenme biçimi ve yaşam tarzı kanseri etkiliyor

        Kanser hastalığına yakalanan veya yakalanma riski yüksek olan bireyler için uzmanlar doğru beslenme ve yaşam tarzına dikkat çekti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 11:11 Güncelleme: 01.03.2025 - 11:11
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        Beslenme biçimi ve yaşam tarzı kanseri etkiliyor
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        Kanserin günümüzde giderek arttığını ve ortaya çıkmasında birçok faktörün olabildiğini belirten Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. İbrahim Hakkı Dursun, "Biz daha çok hastalarımızda günlük yaşamda dikkat etmesi gereken beslenme kurallarına, yaşam tarzı değişikliklerine vurgulamaktayız. Bu şekilde hem kanser sıklığının azalacağını, kanser tedavisinin daha iyi sonuçlar vereceğini düşündüğümüz için bu noktalara özellikle vurgu yapmaktayız" dedi.

        "DOĞRU VE SAĞLIKLI BESLENME BİÇİMİ ÖNEMLİ"

        Doğru ve sağlıklı beslenme biçiminin önemli olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Dursun, "Kanser bir mutasyon sonuçta, mutasyona uğramış ve kontrolsüz çoğalan hücreler olduğu için yanlış beslenme, fazla beslenme veya uygun olmayan beslenme programı ile mutasyon sıklığı artmakta ve bu mutasyon sıklığı arttığında vücudumuzda kanserleşme potansiyeli olan hücrelerin sıklığı da artmaktadır" ifadelerini kullandı.

        Yalnızca beslenme şekli kaynaklı değil çevresel maruziyetin de önemli olduğunu dile getiren Uzm. Dr. İbrahim Dursun, "Kişisel bakım ürünleri, temizlik ürünleri, kimyasal deterjanları sık kullanmak hücrelerimizde mutasyona yol açtığı için bunlara dikkat etmek ve bunların sıklığını azaltmak hem kendi bedenimiz için hem de çevre için faydalı sonuçlar verecektir" şeklinde konuştu.

        GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ GIDALAR TÜKETİLMEMELİ

        Dursun, 'Özellikle kesinlikle yemeyin' denen bir gıdanın olmadığını fakat ‘genetiği değiştirilmiş’ gıdalar, katkı maddeli ürünler ve hazır yiyecekleri kesinlikle önermediğini dile getirdi. Yetersiz beslenmenin kansere yol açabileceğini anlatan Uzm. Dr. Dursun, "Yeterince kalori almamak, protein almamak, yağ almamak hücrelerin çalışma düzenini değiştirebildiği için yapabilir. İdeali yeterli beslenme olmalıdır. Acıkınca doyana kadar beslenme, doğal olan gıdaları tüketme, mümkün olduğunca çok karışık tüketmeme. Özetle sade, doğal ve doyana kadar beslenme kriterimiz olmalıdır. Kanser daha çok hazır işlenmiş ürünleri sever, paketlenmiş ürünleri sever, katkı maddeli olan gıdaları sever" diye konuştu.

        Hastalara beslenmeyle ilgili yasakların olmadığını kendi tabiatlarına uygun, canları ne isterse doğal olması şartıyla ölçülü miktarda ve çok karışık olmadan her şeyi tüketebileceğini ifade eden Uzm. Dr. Dursun, "Günümüzde artık bir de aralıklı oruç tutulması önerilmekte aslında yurt dışında da intermittent fasting diye geçmekte yani bağışıklığı kendi halinde rahat çalışabilmesi için vücudu yemekle çok yormamak benim tavsiyem" dedi.

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