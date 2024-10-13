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        Haberler Ekonomi Teknoloji Beşinci uçuşta başarılı oldu - Teknoloji Haberleri

        Beşinci uçuşta başarılı oldu

        Amerikalı milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in fırlattığı Starship roketinin güçlendiricisi, beşinci test uçuşunda başarılı şekilde iniş gerçekleştirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 21:07 Güncelleme: 13.10.2024 - 21:07
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        Beşinci uçuşta başarılı oldu
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        Yaklaşık 121 metre uzunluğundaki Starship roketinin beşinci test uçuşu, SpaceX'in internet sitesi üzerinden canlı yayımlandı.

        Texas yakınlarındaki fırlatma alanından yerel saatle 07.25 civarında havalanan roketin güçlendiricisi kalkıştan yaklaşık 7 dakika sonra geri döndü.

        Geri dönen güçlendirici, fırlatma kulesinin "çubuk" olarak adlandırılan iki kolun yardımıyla fırlatıldığı alana başarılı şekilde indi.

        Musk, fırlatmanın ardından X sosyal medya hesabından "Bugün çok gezegenli yaşam için büyük bir adım atıldı." açıklamasında bulundu.

        SpaceX'in sahibi Musk, 2 yıl içinde Mars'a mürettebatsız 5 farklı Starship roketi fırlatmayı planlıyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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