İki kuzun, ikisi de 8 yaşında...

29 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Beşiktaş’ta 9 Haziran tarihinde trafik magandalarının TEM otoyolunda makas atarak ilerlemesi nedeniyle trafik kazası meydana geldi. Kazada 3'ü çocuk 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Kazada anne Seyhan Özçelik ile çocukları Hiranur (9) ve Musap (8) ve Nurullah Eray'ın oğlu Yusuf Eray’ın (8) öldüğü açıklanırken, Nurullah Eray’ın kızı Gülnur’un (8) ağır yaralandığı açıklandı.
Cenazeler Muş ve Bitlis’e götürülerek defnedildi. Kazadan kurtulan Nurullah Eray, ağır yaralı olarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi gören ve yüzü sargı bezleriyle sarılı olan kızının iyileşmesi için her gün dualar etti.
"DAYI BEN HİRANUR'UM"
Kazadan günler sonra hastaneden baba Eray’a, kızının uyandığı, solunum cihazından ayrıldığı ve onu görmeye gelebileceğini ileten bir haber geldi. Hemen hastanenin yolunu tutan baba, kızının yanına gelerek "Gülnur ben geldim yavrum" dedi. Çocuktan gelen "Dayı ben Hiranur'um” yanıtı ile herkes adeta şoke oldu.
Meydana gelen kazada eşini ve oğlunu kaybeden baba İlhan Özçelik, toprağa verdiği sandığı kızına tekrar kavuşmanın sevincini yaşadı. Yaşadığı sandığı kızının iyileştiği haberiyle mutlu olan Nurullah Eray, kızının öldüğünün anlaşılmasıyla büyük dram yaşadı.
Olayla ilgili konuşan baba İlhan Özçelik, “Kızımı görmeye geldim. Bayağı kırıklık var, ayağı kırık, diz kemikleri kırık. Çok acıyorum çok acı çekiyorum. Bu devlet o adamı tutsun. Ailemizi yıktı. Nurullah da kızı olarak biliyordu. Benim kızım uyandı dedi ki ben İlhan’ın kızıyım. Ben Manisa’daydım. Dedi ki Hiranur yaşıyor, nasıl yaşıyor dedim. İstanbul’ geldim. Kızımı gördüm çok acı çektim. O da benim kızım o da benim kızım. İkisi de benim kızım gibi, acımız aynı” dedi.
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