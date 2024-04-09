Beşiktaş’ta Chamberlain sevinci
Beşiktaş'ta Alex Oxlade Chamberlain sevinci yaşanıyor. 21 Aralık'taki Corendon Alanyaspor karşılaşmasında adalesinden sakatlanan Chamberlain'in sezonu kapattığı iddia edilmişti.
Tedavi ve rehabilitasyon süreci için ülkesine giden dönen İngiliz oyuncu, yoğun şekilde çalışarak yaklaşık 3.5 ay sonra sahalara döndü.
Deneyimli futbolcu, İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında enerjisi ve isabetli paslarıyla beğeni topladı.
Teknik Direktör Fernando Santos’un kalan maçlarda Chamberlain’e zaman zaman şans vereceği aktarıldı.
Bu sezon 22 resmi maçta 4 gol, 1 asistlik performans sergileyen İngiliz oyuncu, Rams Başakşehir ile oynanan son lig maçında kadroya girse de süre alamadı.