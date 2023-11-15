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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaşlı Bahtiyar Zaynutdinov'a büyük övgü: "Altın gibi..." - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaşlı Bahtiyar Zaynutdinov'a büyük övgü: "Altın gibi..."

        Beşiktaş'ın CSKA Moskova'dan kadrosuna kattığı Bahtiyar Zaynutdinov, Kazakistan'da adeta milli kahraman olarak görülüyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 15.11.2023 - 16:49 Güncelleme: 15.11.2023 - 16:49
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        Bahtiyar'a büyük övgü: "Altın gibi..."
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        Ülkesiyle çıktığı son maçta Finlandiya ağlarını iki kez sarsan Zaynutdinov, hem takımına 3 puanı kazandırmış hem de 14 gole ulaşarak Kazakistan Milli Takımı tarihinin en golcü futbolcusu olmuştu. Başakşehir maçında burnu kırılan ve ameliyat olan Bahtiyar, Milli Takım'a da gidememişti.

        Kazakistan'ın Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde San Marino ve Slovenya ile oynayacağı maçlar öncesi Teknik Direktör Magomed Adiev, İtalyan basınına açıklamalar yaptı. Adiev, Beşiktaş'ın Kazak yıldızıyla ilgili övgü dolu sözler söyledi:

        "BENİ AİLESİYLE TANIŞTIRDI"

        "Bahtiyar, altın gibi bir adam. Eşine zor rastlanır. Duyarlı, alçakgönüllü, kocaman kalbi olan bir adam. O, takımın sahadaki lideri. Beni, ailesiyle yemeğe davet edecek kadar olgun. Futbolculuğu hakkında söylenecek bir şey yok. Sahada anlık değişen durumlara ayak uydurabilen ve gerektiği zaman müthiş bir soğukkanlılıkla skor katkısı yapabilen bir hücum oyuncusu. Tek bir futbolcu hakkında konuşmayı sevmiyorum ama Bahtiyar'ın bizim her zaman faydalanabileceğimiz standart jokerimiz olduğu aşikar."

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