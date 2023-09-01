Beşiktaş'ın, Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakiplerini tanıyalım
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda Club Brugge, Bodo/Glimt ve FC Lugano ile eşleşti. Siyah-beyazlıların rakiplerini mercek altına aldık
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UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde grup kuraları Fransa’nın Monaco şehrinde yer alan Grimaldi Forum Ticaret Merkezi’nde çekildi. Beşiktaş, D Grubu’nda takımı Club Brugge, Norveç temsilcisi Bodo Glimt ve İsviçre ekibi FC Lugano ile aynı grupta yer aldı.
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CLUB BRUGGE
Belçika 1. Ligi’nde geçtiğimiz sezonu 4. sırada bitiren Club Brugge, Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu’nda Danimarka takımlarından Aarhus, 3. eleme turunda İzlanda’dan KA Akureyri ve play-off’ta da İspanyol ekibi Osasuna’yı saf dışı bırakarak gruplara kaldı.
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130 milyon Euro ile Belçika Ligi’nin en değerli takımı konumunda bulunan Brugge'un en değerli futbolcusu ise 14 milyon Euro’luk piyasa değeriyle Danimarkalı Andreas Skov Olsen.
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İç saha maçlarını 29 bin kapasiteli Jan-Breydel Stadyumu’nda oynayan Club Brugge, 24 yaş ortalamasıyla da dikkat çekiyor.
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Yeni sezonda 5 haftası geride kalan ligde oynadığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Brugge, 10 puanla Anderlecht’in ardından ikinci sırada bulunuyor.
Avrupa kupalarında daha önce Beşiktaş ile 3 kez mücadele eden Club Brugge, 2 galibiyet ve 1 mağlubiyette sahadan ayrıldı.
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Siyah-beyazlılar, Belçika temsilcisinde karşı tek galibiyetini 2006-2007 sezonunda UEFA Kupası gruplarında 2-1'lik skorla almıştı.
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BODO/GLIMT
Geride kalan sezonda Norveç 1. Ligi’ni Molde’nin arkasından ikinci basamakta tamamlayan Bodo/Glimt de Avrupa Konferans Ligi macerasına 2. eleme turundan başladı.
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Bu turda Çekya’dan Bohemians’ı eleyen Bodo/Glimt, 3. eleme turunda Ermeni temsilcisi Pyunik ve play-off’ta Romanya takımı Sepsi’yi geçti.
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Maçlarını 8 bin 500 kapasiteli Aspmyra Stadyumu’nda oynayan Norveç ekibinin yaş ortalaması da 24.4.
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Bodo-Glimt, 2023-2024 sezonunda da ligde 19 maçta 14 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle 44 puan elde ederek, averaj farkıyla ilk sırada yer alıyor.
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Beşiktaş’la Avrupa kupalarında 2 kez karşı karşıya gelen Bodo/Glimt, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Bodo, ayrıca Avrupa’da Trabzonspor’la da 2 defa rakip olmuş ve 2 maçta da kaybetmişti.
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FC LUGANO
İsviçre 1. Ligi’nde geçtiğimiz sezonu 57 puanla 3. sırada bitiren FC Lugano, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu’nda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise’ye elenerek, Avrupa Konferans Ligi’nde gruplarına kaldı.
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24 milyon Euro’luk takım değeriyle bu alanda ligin beşincisi olan FC Lugano’nun en değerli futbolcusu da 4 milyon Euro’yla Sloven futbolcu Zan Celar.
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4 bin 900 kapasiteli Stadio di Cornerado’da ev sahibi olduğu müsabakaları oynayan Lugano, 23.6 ortalamayla da genç bir takıma sahip.
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FC Lugano, şu an ligde ise 4 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyetle 9 puanı hanesine yazdırdı ve FC Zürich’in 2 puan gerisinde ikinci sırada kendine yer buldu.
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İsviçre ekibi, Avrupa’da ilk kez bir Türk takımıyla mücadele edecek.