Beşiktaş yurt içinde oynayacağı hazırlık maçlarını açıkladı!
Beşiktaş, yurt içinde oynayacağı hazırlık maçının programını açıkladı. Siyah-beyazlılar; Bandırmaspor, Gençlerbirliği ve Sakaryaspor ile karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş, Slovenya'daki kampın ardından çalışmalarına Türkiye'de devam edecek.
Siyah-beyazlılar, yurt içinde 3 hazırlık maçı oynayacak. Beşiktaş; Bandırmaspor, Gençlerbirliği ve Sakaryaspor ile karşı karşıya gelecek.
İşte Beşiktaş'ın maç programı:
24 Temmuz Çarşamba
18.00 Beşiktaş - Bandırmaspor (BJK Nevzat Demir Tesisleri)
27 Temmuz Cumartesi
20.00 Beşiktaş - Gençlerbirliği (Kocaeli Stadyumu)
30 Temmuz Salı
18.00 Beşiktaş - Sakaryaspor (BJK Nevzat Demir Tesisleri)