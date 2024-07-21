Bazadan çıkan cesette korkunç ayrıntılar: Uyuşturucuyu çıkarmak için sıvı deterjan içirmişler

"CESETLİ BAZA BENİM BAŞIMA KALACAKTI"

Eşya taşıdığını düşünen hurdacı A.V.V. ise ifadesinde, "Benim olayla hiçbir şekilde bağlantım yok. Bana eşya taşınacağını söylediler ve çağırdılar. Eve geldim bazayı çıkardılar. Ben de yardım etmek istedim. Baza çok ağır geldi. 'Ne var bunun içerisinde sıfır ayarında bazayı neden atıyorsunuz? Atmayın da bana verin' dedim. İyi ki de almamışım. Ceset dolu baza benim başıma kalacaktı. Onlar da, 'Bu senin işine yaramaz, içerisi hep böcek kaynıyor, eski eşyalar mevcut' dediler. Bazayı araca yükledik ve Bahçelievler Mahallesi'ndeki derenin oraya sürmemi istediler. Dere kenarına yanaştım ve onlarda bazayı oraya attılar. Başka bir meslektaşım ise oradaki bazayı almak isterken içindeki cesedi görmesiyle polisi aramış. Benim olayla ilgili hiçbir bağlantım yoktur" dedi.