Fenerbahçe, En-Nesyri'yi İstanbul'a getiriyor! İşte mali detaylar...

ALİ KOÇ: SABRIMIZ TAŞMAK ÜZERE

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada; "En-Nesyri'yi çok istiyorduk. Hala istiyoruz ama sabrımız taşmak üzere. Buradan da selam olsun. 48 saat verdim Mario Branco'ya. Oldu, oldu. Olmadı B, C, D, E'ye gideceğiz." demişti.