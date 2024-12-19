Beşiktaş yönetiminden Ümraniye çıkarması!
Beşiktaş yönetimi, dün Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek teknik heyet ve kaptanlarla bir görüşme gerçekleştirdi.
Adana Demirspor'a deplasmanda mağlup olarak kötü gidişe dur diyemeyen Beşiktaş'ta yönetimden hamle geldi.
Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar ve Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar dün Nevzat Demir Tesisleri’ne giderek son durumu masaya yatırdı.
Beşiktaşlı yöneticiler, teknik sorumlu Serdar Topraktepe, kaptan Mert Günok ve birkaç futbolcu ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede kötü gidişin nedenleri ortaya yatırılırken takımdaki son durum ile ilgili bilgi alındı.
Vardar ve Uçar, üst üste alınan kötü sonuçların ardından Alanyaspor maçında mutlak galibiyet beklediklerini belirtti.
Siyah-beyazlılar, Alanyaspor maçı hazırlıklarını ise ara vermeden sürdürüyor.