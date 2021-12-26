Beşiktaş Kulübü, bağımsız denetim kuruluşu tarafından yapılan inceleme sonunda 2009-2019 yıllarını kapsayan süreçte 102 milyon Euro'luk 'istisnai durum' bulunduğunu açıklamıştı. Bu gelişme üzerine dün yapılan Olağan Mali ve İdari Genel Kurul'da 2012-2019 arasında başkanlık yapan Fikret Orman'ın iki dönemi ibra edilmedi. Habertürk'ten Ayhan Şensoy'un haberine göre; Orman ve ekibini hukuki bir süreç bekliyor. Dernekler kanunuyla yönetilen kurumlarda genel kurulun aldığı karar mahkemeye taşınabilir. Beşiktaş yönetimi Fikret Orman döneminin ibra edilmemesinin ardından konuyu mahkemeye taşıyacak.

Fikret Orman ve dönemin yöneticileri hem hukuki hem de ceza davalarıyla karşı karşıya. Beşiktaş yönetimi kulübün uğradığı tüm zararlar için yasal adımları atacak. Eğer bu işlemlerde kasıtlı hatalar varsa eski yönetim ceza alabilir. Başkan Ahmet Nuri Çebi ise Beşiktaş'ın haklarını sonuna kadar arama konusunda kararlı. Siyah beyazlı kulübü hareketli günler bekliyor.