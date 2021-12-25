Beşiktaş Kulübü’nün 2019 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu başladı. Akatlar Spor Salonu’nda gerçekleşen genel kurula Başkan Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu tam kadro olarak katılırken, Kongre Divan Başkanlığı’na Engin Baltacı seçildi. Beşiktaş Yönetimi’nin önerdiği isim olan Engil Baltacı, kongre üyelerinin çoğunluğunun oyunu aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından genel kurul başladı.

ORMAN'IN İHRACI İÇİN ÖNERGE

Beşiktaş İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda eski başkan Fikret Orman'ın kulüpten ihraç edilmesi için kongreye önerge verildi.

Fikret Orman'ın ihraç istemiyle disipline sevk edilmesi yönünde verilen önerge, genel kurul üyeleri tarafından oy çokluğu ile kabul edildi.