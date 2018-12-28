HABERTÜRK SPOR - OĞUZHAN GENÇ |

Beşiktaş yönetiminin sözleşme uzatma kararı alması büyük bir sürpriz olarak karşılandı. Başkan Fikret Orman her fırsatta "Sezon sonuna kadar Şenol hocayla sözleşmemiz devam ediyor. Benim de görev sürem sezon sonunda bitiyor. Ben devam etmek isterim ama benden sonra gelecek olanlar bana göre sözleşme yapmasınlar diye Şenol hocayla 2019'a kadar sözleşme imzaladık" dese de yönetim kuruluyla birlikte bu kararı almasının altında yatan sebepler şöyle: