Beşiktaş yeni sezonu açtı

Süper Lig’de 2022-2023 sezonu öncesinde toplanan siyah-beyazlılar, sezonun ilk çalışmasını gerçekleştirdi.
Teknik Direktör Valerien Ismael yönetiminde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde toplanan siyah-beyazlılar, antrenman öncesinde takım fotoğrafı çektirdi.
Yeni transfer Gedson Fernandes takımla birlikte çalışırken, Saiss ise milli takımda yer aldığı için ekstra izinli olduğundan idmana çıkmadı.
Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticilerin de takip ettiği antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İlk 20 dakikası basına açık olarak gerçekleştiren çalışmada futbolculara yo-yo testi yapıldı.
ÇEBİ'DEN TRANSFER YANITI: "2-3 GÜN İÇİNDE BİTER"
Ahmet Nur Çebi, transfer için gelen soruya, "Ben bilgi her zaman paylaşmayı tercih ediyorum ama olan şeyleri. Olmayan şeyleri söylemek benim fıtratımda yok." dedi.
Forvet transferi ve Weghorst için gelen soruya yanıt veren Çebi, "Bittiği zaman açıklama gelecektir. Çok fazla uzamayacaktır. 2-3 gün içinde biter. Şu an kulübü ile uğraşıyoruz. Oraya geldik" değerlendirmesini yaptı.
Muleka'nın hedeflerden biri olduğunu söyleyen siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Muleka da hedeflerden bir tanesi ama Weghorst daha önde. Önceliğimiz onda. Cenk'e de kapımızı her zaman açık. Her zaman çözebileceğimiz bir konu olarak duruyor ama, her zaman bir aması var." sözlerini kullandı.
Galatasaray'a transfer olan Abdülkerim Bardakcı için soru sorulan Ahmet Nur Çebi, "Bizim ekonomimize uymayan şeyleri yapmayacağımızı söyledim. Bir transfer ekonomisiyle yapıldıysa başarılıdır yoksa herkes onu yapabilir. Bunları minimize edebiliyorsanız, takımın dengesini sağlayabiliyorsanız bu başarıdır. Abdülkerim Bardakcı, bu futbolcunun Beşiktaş'a gelmesinin istenmesinin ana nedenlerinden biri yerli kuralıydı. Biz 14 takım olarak müracaat ettik TFF'ye, 8+3 ve artı bir yabancı olsun, eğer kullanırsak 100 bin TL ödeyelim dedik ama bu kabul görmedi. Şu anda yerli futbolcuların fiyatları kulüpler tarafından artırılmaya çalışıyor. Eğer bir şeye ihtiyaç varsa, onun fahiş olmaması için gereken arzın önü açılmalı ama TFF bunu yapmıyor. Türk futbolcular rehavete kapılacaktır ve bunun da Türk futboluna katkı sağlayacağını düşünmüyorum. Yerli oyuncu kararını desteklemiyorum bunu federasyon başkanına da söyledim. Umarım geç olmadan bu karardan dönerler. Konyaspor da futbolcusunu satarken yerli kuralını iyi değerlendirmiştir. Biz futbolcuya gazetelerde yazan rakamların yarısını önerdik, bunların üzerine çıkınca rakam hemen çekildik. Kulübün başkalarının basamak yapacağı bir kulüp olarak görülmesini istemiyorum." diye konuştu.
Ahmet Nur Çebi, Rıdvan Yılmaz ile ilgili Eintracht Frankfurt ile görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Çebi, ayrıca sol beke transfer yapacaklarını söyledi ancak isim vermek istemediğini kaydetti.
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