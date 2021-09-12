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Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı yazar yorumları

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti. Spor yazarları, Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçını yorumladı

12.09.2021 - 11:24 | Güncelleme: FUTBOL

  • ATTİLA GÖKÇE

    Dikkat ettim, Beşiktaş topu ne zaman kaybetse 2,5 3 saniye içinde geri alıyordu. Kolektif bir takım becerisi ve hızlı tepki örnekleri peş peşe sıralanıyordu. Bu “geçiş” güzelliği sayesinde Beşiktaş Malatyaspor’un oyuna ortak olmasını engelledi. Tek başına maçın patronu olduğunu ilan etti. Top Y.Malatyaspor yarı alanında oynandı ve hemen her atak, rakip ceza alanında sonuçlandı.

  • Böyle bakınca geçiş oyununun öncelikle savunma güvencesi yarattığı ve çoklu ataklarla skor katkısına yol açtığı da görülüyor. Pjanic, Ghezzal, Rosier, Necip, Rıdvan, Batshuayi, NKoudou, hem bireysel performanslarıyla göz doldurdular, hem de birlikte takımca oynayıp uyumlu bir ekip olarak alkışlandılar. Evet, böyle oynayan her takım alkışlanır. Maçın mesajı şu olabilir: Beşiktaş Dortmund’a hazır! Vida, Teixeira ve NKoudou da hazır olur mu? Bilmiyoruz. Şans diliyoruz.

     

  • GÜNTEKİN ONAY

    En sonda yazacağımı en başta vurgulayayım... Beşiktaş, bu ligin üzerinde bir kadro kalitesine sahip. Miralem Pjanic’in de katılması, siyah beyazlıların pas oyununun kalitesine ve hızına tavan yaptırdı. Beşiktaş’ta kapalı savunmayı açacak, problem çözecek o kadar çok isim var ki. Dün Pjanic, N’Koudou ve Batshuayi sahne aldı. Halihazırda oturmuş bir oyunu olan Beşiktaş, istekli ve coşkulu olunca bu yoğunlukta etkili pres yapınca rakiplerin de pek şansı kalmıyor.

  • Dün Malatyaspor karşısında maça fırtına gibi giren ve ilk 10 dakikada 2-0’ı bulan siyah beyazlılar, 90 dakikanın her anında oyunun tek hakimiydi. Beşiktaş’ta Pjanic ustalığını ve kalitesini daha ilk maçında gösterdi. Josef tam anlamıyla kusursuz bir futbol sergiledi. Batshuayi sürekli aradı ve çok çalıştı. İlk golde Pjanic’in tek top ile verdiği mükemmel pası sonuçlandırırken ikinci golde de sürekli yaptığı presin karşılığını aldı.

     

  • REHA KAPSAL

    Beşiktaş oyuna o kadar hızlı başladı ki ilk 10 dakikada bulduğu gollerle skoru aldığı gibi maçı da kontrol etmesini bildi. Siyah-beyazlılar özellikle rakip yarı alanda bu kadar ofansif oyuncuyla oynadığı zaman mutlaka 90 dakikasını değil bölüm bölüm karşı presi de çok doğru uygulamalı. Orta saha ve hücum hattında oynayan birçok futbolcu geriye fazla koşmadığı gibi daha fazla rakip kaleye yakın yerde hücum aksiyonları geliştirdi.

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