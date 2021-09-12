ALİ GÜLTİKEN

PlayStation'da takım kurarken Türkiye'den dört oyuncuyu yaz deseler, büyük çoğunluk Ghezzal, Batshuayi, Alex ve Pjanic'i tereddütsüz yazar. Çünkü çok net oyuncular. Ne oyunlarında ne de kariyerlerinde hiç tereddüde yer yok. Nitekim maçın başından itibaren de bu bakış açısına hemen karşılık verdiler. Goller ve oyun çok erken geldi. Beşiktaş geçen seneden beri ne oynadığını bilen bir takım. Planını çok açık şekilde ortaya koyuyor. Bu planda kanat oyunu da var, orta saha oyunu da var, rakip savunma arkasına çabuk kontra oyunu da var. Oyunu nereden açmak isterse bunu başarabilen bir takım.