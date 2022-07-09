Beşiktaş Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı ve şifresiz yayınlanacak?

2022-2023 sezonu öncesi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, güçlü Alman ekibi Werder Bremen ile kozlarını paylaşıyor. Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan siyah beyazlılar, Werder Bremen karşısında da bol gollü galibiyet arıyor. İşte şimdiden merakla beklenen Beşiktaş Werder Bremen maçı ile ilgili bilgiler...



BEŞİKTAŞ W.BREMEN MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Werder Bremen hazırlık maçı 9 Temmuz Cumartesi günü oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak.



BEŞİKTAŞ W.BREMEN MAÇI HANGİ KANALDA?



Beşiktaş Werder Bremen maçı Smart Spor HD'den canlı yayınlanacak.