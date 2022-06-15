Beşiktaş, Weghorst'u bitirdi!

Beşiktaş'ın yeni golcüsü Wout Weghorst oldu. Habertürk'ten Ayhan Şensoy'un haberine göre; siyah-beyazlılar, Hollandalı forveti Burnley'den 1 yıllığına kiraladı. Premier Lig'de küme düşen Burnley ile Weghorst'un kiralanması konusunda anlaşan siyah beyazlı yönetim, Hollandalı oyuncudan haber bekliyordu. Kız arkadaşını İstanbul'da yaşama konusunda ikna eden Weghorst Beşiktaş'ın teklifini kabul etti. Geçen sezonun Ocak ayında Wolfsburg'tan Burnley'e transfer olan Wout Weghorst, iki takımla çıktığı 44 maçta 9 gol atarken, 4 de asist yaptı. 29 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş'tan yıllık bonuslarla birlikte 3 milyon Euro alacağı öğrenildi.

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