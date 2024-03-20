Beşiktaş ve Galatasaray onun peşinde! Transfer yarışı...
Kötü bir sezon geçiren Beşiktaş ve şampiyonluk yolunda liderliğini sürdüren Galatasaray, transfer çalışmalarına şimdiden başlarken Avrupa'dan flaş bir iddia geldi.
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Yeni sezonda zirve mücadelesi verecek olan ve transfer çalışmalarına şimdiden başlayan iki ezeli rakiple ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
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İtalyan basını, Beşiktaş ve Galatasaray'ın sezon başında da gündeme gelen Portekizli sağ bek Cedric Soares'i istediğini yazdı.
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Tuttomercatoweb'de yer alan haberde; sezon sonunda Premier Lig ekibiyle sözleşmesi sona erecek tecrübeli futbolcunun takımdan ayrılacağı belirtildi.
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Haberde ayrıca Beşiktaş ve Galatasaray'ın yanı sıra İspanya, Fransa ve İngiltere'den de Soares'e ilgi olduğu belirtildi.
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Cedric Soares, bu sezon Arsenal formasıyla çıktığı 6 maçta 193 dakika süre aldı. Portekizli sağ bek, gol ve asist katkısı üretemedi.