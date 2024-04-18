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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş üç ismin sakatlandığını açıkladı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş üç ismin sakatlandığını açıkladı!

        Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Omar Colley ile Emrecan Terzi, Ankaragücü maçının kadrosuna alınmadı. Arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Zaynutdinov'un ise tedavisine başlandığı açıklandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2024 - 19:45 Güncelleme: 18.04.2024 - 19:45
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        Beşiktaş'ta Omar Colley, Emrecan Terzi ve Zaynutdinov sakatlıkları nedeniyle Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

        Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Futbolcumuz Omar Colley, Yılport Samsunspor maçında kafasına aldığı darbe nedeniyle tedbir amaçlı, Serkan Emrecan Terzi ise sol uyluk üst bölgesinde (adduktor) yüksek risk saptanması sebebiyle MKE Ankaragücü maçının kadrosunda yer almayacaktır.

        Futbol A Takımımızın 16 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda uyluk sol arka kısmında ağrı hisseden oyuncumuz Bakhtiyor Zainutdinov'un Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk üst arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Bakhtiyor Zainutdinov'un tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

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