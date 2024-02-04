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        Haberler Spor Futbol Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, muhtemel 11 kadrosu? - Futbol Haberleri

        Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında evinde Trabzonspor'u ağırlayacak. Zorlu müsabaka öncesinde lig de sahasında oynadığı son 5 maçta sadece 1 galibiyet alan Beşiktaş, Trabzonspor'u yenerek 3. sıraya yükselmeyi hedefliyor. Peki, Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2024 - 15:52 Güncelleme: 04.02.2024 - 15:52
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        • 1

          Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak mücadele öncesinde Beşiktaş, Teknik direktör Fernando Santos yönetiminde kondisyon ve taktik ağırlıklı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

          Trabzonspor'un antrenörü Abdullah Avcı'nın ekibinde ise ayrılılıklar takımdaki dengeyi bozdu. Lig'de oynadığı son 3 maçtan da yenik ayrılan bordo-mavililer, kötü gidişata son verip taraftarıyla barışmak istiyor.

        • 2

          EKSİK OYUNCULAR
          Beşiktaş'ta 7 futbolcu, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.
          Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Vincent Aboubakar, Cenk Tosun, Salih Uçan, Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic'in yanı sıra Omar Colley de kadroda yer alamayacak. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku da maçta görev yapamayacak.

          Bordo mavililerde 5 eksik bulunuyor. Afrika Uluslar Kupası'nda forma giyen Pepe ve Onuachu ve sakatlıkları bulunan Orsic, Hüseyin Türkmen ve Benkovic de Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.

        • 3

          MAÇIN HAKEMİ
          Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 24. haftada görev yapacak hakemleri açıkladı. Beşiktaş Trabzonspor derbisini Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler’in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Süleyman Özay yapacak.

          Maçın dördüncü hakemi ise Turgut Doman olacak. Beşiktaş ile Trabzonspor arasında bu akşam oynanacak olan müsabakada video yardımcı hakem (VAR) olarak Alper Çetin görev yapacak.

        • 4

          MUHTEMEL 11'LER

          Beşiktaş:Mert, Svensson, Necip Uysal, Tayyip Talha, Zainutdinov, Demir Ege Tıknaz, Amartey, Rashica, Gedson, Semih Kılıçsoy ve Muleka

          Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Denswill, Eren, Berat Özdemir, Mendy, Visca, Bardhi, Trezeguet ve Enis Destan

          BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
          Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.
          Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
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