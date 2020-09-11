Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Siyah-beyazlıların idmanı dinlenme ve rejenerasyon çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, kondisyon ve stretching çalışmasıyla başladı. Gruplar halinde ayak tenisi maçları yapıldı. İdman, serbest şut çalışması ile sona erdi.

Trabzonspor maçı için yarın saat 11.00'deki antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak olan Beşiktaş, saat 17.00'de özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Trabzon'a hareket edecek ardından bu şehirde kampa girecek.

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