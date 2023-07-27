Beşiktaş - Tirana maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, sahasında Arnavutluk temsilcisi Tirana'yı konuk ediyor. Peki Beşiktaş - Tirana maçı, saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler ve son gelişmeler...
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, sahasında Arnavutluk temsilcisi Tirana ile karşı karşıya gelecek.
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Beşiktaş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Alman hakem Daniel Schlager'in yöneteceği karşılaşma, S Sport Plus'tan canlı yayımlanacak. Rövanş mücadelesi ise 3 Ağustos Perşembe günü Arnavutluk'un başkenti Tiran'da oynanacak.
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231. Avrupa maçı
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Arnavutluk temsilcisi Tirana ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş, Avrupa'da 231. kez sahne alacak. Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında çıktığı 230 müsabakada 84 galibiyet, 47 beraberlik ve 99 yenilgi yaşadı. Söz konusu maçlarda fileleri 299 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 346 gol gördü.
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Arnavutluk temsilcilerine karşı 4'te 4
Beşiktaş, Avrupa kupalarında Arnavutluk temsilcileriyle oynadığı 4 maçı da kazandı. Siyah-beyazlı ekip, 1986-1987 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası ilk turunda karşı karşıya geldiği Dinamo Tiran'ı 2-0 ve 1-0'lık skorlarla yenerek saf dışı bıraktı. 2015-2016 sezonunda ise UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Skenderbeu ile mücadele eden Beşiktaş, rakibini 1-0 ve 2-0'lık skorlarla mağlup etmeyi başardı.
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MUHTEMEL 11
Mert
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Rosier
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- 7
Necip
- 8
Colley
- 9
Masuaku
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- 10
Hadziahmetovic
- 11
Salih
- 12
Onur
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Gedson
- 14
Muleka
- 15
Aboubakar
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