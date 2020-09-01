Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Sivasspor'la oynanan ve 1-0 kaybedilen hazırlık maçının ardından sert konuştu. Sergen Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"30. dakikada Dorukhan atılıyor. Hazırlık maçı oynuyoruz, turnuva maçı. Dorukhan'ın pozisyonu faul, zaten hazır olmadığımız dönemde bizi 70 dakika 10 kişi oynatıyorsun, oyuncular hazır olmadan 1,5 katı performans veriyor. Hakem arkadaşlar böyle yönetirse, bu sene de çok tartışılır. İnşallah böyle yönetmezler. Rakipte hiçbir oyuncu kart görmüyor, burası enteresan."

"Takımı takip etmediği için kimse, aylarca oynamamış oyuncularımızın olduğunun kimse farkında değil. 10 gün ile maça çıkan bir oyuncu grubu var. Saha içi organizasyon anlamında sıkıntı yaşadık, kabul ediyoruz ama nedenleri var."

"O orada oynar mı, bu burada oynar mı.. Lens'i geçen sene en az 5 maçta sağ bek oynattık, niye o zaman söylemediniz? Şimdi mi sağ bek oynayamıyor?"

"DEMEK Kİ KORKU SALMIŞIZ"

"Demek ki baya korku salmışız rakiplere ki bu kadar ağır eleştirilerin odağında olduk."

"CİDDİ EKSİKLERİMİZ VAR"

"Takımı kurma aşamasındayız ve çok ciddi eksiklerimiz var. Federasyonun limiti var, ekonomik sorunlar var. Zaten kadro kurma sıkıntısı yaşarken bu işlerle uğraşmak zor geliyor."

"Hiç kimse merak etmesin, kimse moralimizi bozamaz. Biz teknik ekip ve yönetim olarak zorluklarla mücadele etmeye hazırız. Taraftarımız yanımızda olsun, başka kimseye ihtiyacımız yok."

"TAKIMDA BİR OYUNCU EKSİKLİĞİ DEĞİL, DAHA FAZLA EKSİK VAR"

"Takımda bir oyuncu eksikliği değil, daha fazla eksiklik var. Önümüzdeki hafta basın toplantısında her şeyi söyleyeceğim. Geçen sezonki takımın yüzde 70'i ayrıldı, aldığımız oyuncu 3. 5-6 oyuncuya daha ihtiyaç var. Yönetim transfer için çalışıyor, umarım eksikler bir an önce tamamlanır. Kimse bizi konuşmuyor zannetmesin. Biz gereken yerde, gereken kişilere, gereken cevapları veririz"