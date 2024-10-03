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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş taraftarı Lyon maçına gidemeyecek! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş taraftarı Lyon maçına gidemeyecek!

        Fransız emniyeti, UEFA Avrupa Ligi'nde 24 Ekim'de oynanacak Lyon-Beşiktaş karşılaşmasını 'çok yüksek riskli' statüsüne alırken, siyah-beyazlı taraftarların deplasmandaki mücadeleye gitmesi yasaklandı. Beşiktaş Kulübü'nün bu karara itiraz edeceği öğrenildi.

        Giriş: 03.10.2024 - 13:10 Güncelleme: 03.10.2024 - 17:02
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        Beşiktaş taraftarı Lyon maçında yok!
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        Fransa'daki Ulusal Holiganizmle Mücadele Birimi tarafından çok yüksek riskli olarak sınıflandırılan Lyon - Beşiktaş maçı için karar verildi.

        RMC Sport'ta yer alan habere göre; Beşiktaş taraftarları, 24 Ekim'de deplasmanda Lyon'a karşı oynanacak olan maçta tribüne alınmayacak.

        TARAFTARLAR ŞEHİR MERKEZİNDE OLAMAYACAK

        Rhone ili valiliğince yayınlanan kararnamede siyah beyazlı taraftarların maç gününde Lyon şehir merkezinde, tren istasyonlarında, havalimanlarında, stadyum ve çevresinde bulunmalarının yasaklandığı ifade edildi.

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        2017 YILINDA OLAY ÇIKMIŞTI

        Beşiktaş'ın 2016-17 yıllarında Lyon ile deplasmanda karşı karşıya geldiği maçta taraftar arasında olay çıkmış ve müsabakanın başlama süresi 45 dakika gecikmişti.

        BEŞİKTAŞ İTİRAZ EDECEK!

        Öte yandan Beşiktaş yönetiminin, UEFA'ya bu karar için itiraz edeceği öğrenildi.

        Lyon Kulübü, 2017'de Beşiktaş'la Avrupa Ligi'nde oynanan maçtaki olayları gerekçe göstererek bu kararı aldırdı.

        Beşiktaş ise başvurusunda o dönemki cezaların geride kaldığını ve son Ajax deplasmanında olay yaşanmamasını örnek gösterecek.

        BEŞİKTAŞ GİRİŞİMLERE BAŞLADI

        Siyah-beyazlı kulüp, taraftarların stadyuma alınması için girişimlere başlandığını duyurdu.

        Yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızla Olympique Lyon arasında 24 Ekim Perşembe günü OL Stadyumu’nda oynanacak UEFA Avrupa Ligi müsabakası ile ilgili olarak, Lyon Valisi tarafından alınan karar doğrultusunda taraftarlarımızın stadyuma ve Lyon kentine alınmayacağını öğrenmiş bulunmaktayız.Taraftarlarımızın stadyumda yer alarak takımımıza destek olabilmeleri için Lyon Valiliği ve UEFA nezdinde girişimlere başlanmış olduğunu taraftarlarımızın bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

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