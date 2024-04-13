Beşiktaş taraftarı, Fernando Santos'u istifaya davet etti
Süper Lig'de galibiyet özlemi 5 maça çıkan Beşiktaş'ta taraftarlar, Fernando Santos'u istifaya davet etti. Söz konusu süreçte hanesine sadece 2 puan yazdırabilen siyah-beyazlılarda taraftarlar ayrıca eski teknik direktör Sergen Yalçın için de tezahüratlar yapıldı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında ağırladığı Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.
Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı ekibin golünü 18. dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti. Yılport Samsunspor'un golünü ise 68. dakikada Emre Kılınç attı.
BEŞ MAÇTIR KAZANAMIYOR
Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'de galibiyet özlemi 5 maça çıktı.
Ligin 27. haftasında İstanbulspor'u 2-0 yenerek son galibiyetini alan siyah-beyazlılar, ardından çıktığı 5 karşılaşmada 3 yenilgi ve 2 beraberlik yaşadı.
İSTİFA SESLERİ
Bu sonuçla ligde 6. kez berabere kalan Beşiktaş, puanını 48'e çıkardı. 8. beraberliğini yaşayan Samsunspor ise puanını 38 yaptı.
Siyah-beyazlı taraftarlar, Portekizli teknik adam Fernando Santos'u istifaya çağırdı.
Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta hanesine sadece 2 puan yazdırabilen Beşiktaş'ta taraftarlar, Portekizli çalıştırıcıya tepki gösterdi. Taraftarlar, müsabakanın 1-1 girilen son dakikalarında "Santos istifa" şeklinde tezahüratlar yaptı.