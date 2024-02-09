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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan son gün bombası: Ernest Muci... - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan son gün bombası: Ernest Muci...

        Beşiktaş transferin son gününde 10 numara bölgesine takviye için rotayı Polonya'ya kırdı. Siyah-beyazlılar, Legia Varşova forması giyen Ernest Muci için görüşmelerde sona yaklaştı

        Giriş: 09.02.2024 - 11:55 Güncelleme: 09.02.2024 - 11:56
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        Son gün bombası: Muci...
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        Beşiktaş transferin son gününde bombayı patlatıyor. Siyah-beyazlılar, Legia Varşova'nın Arnavut 10 numarası Ernest Muci'nin transferini bitiriyor.

        Oyuncu ile anlaşan, kulübü Legia ile yapılan görüşmelerde ise son aşamaya gelen siyah-beyazlılar, ufak pürüzlerin halledilmesinin ardından Muci'yi bugün İstanbul'a getirecek.

        22 yaşındaki Arnavut futbolcu, 3 sezondur Polonya liginde oynuyor ve bu sezon 34 maçta 9 gol atıp 2 asist yaptı.

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