Goal Türkiye'ye konuşan Altıparmak, "Türkiye'ye dönmek elbette ki seçeneklerden biri. Okay 24-25 yaşında olsaydı Türkiye'yi kesinlikle düşünmezdik ama şu anda bizim için elbette ki bir alternatif. Önceliğimiz Okay'ın kariyerine Avrupa'da devam etmesi ama yurt dışından teklifler istediğimiz seviyede olmazsa ya da yurt içinden, yurt dışına oranla çok daha iyi bir teklif alırsak elbette ki kariyerini Türkiye'de sürdürebilir" ifadelerini kullanmıştı.