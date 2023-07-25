Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! Kartal'dan yıldız avı
Beşiktaş transfer çalışmalarında gaza basılıyor. Siyah-beyazlılar, Milan'dan Ante Rebic'i kiralamak için geri sayıma geçerken iki yıldız için de nabız yoklamaya başladı. İşte Beşiktaş'tan transfer gelişmeleri...
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Yaz transfer döneminde kadrosuna Emrecan Bulut, Daniel Amartey ve Jean Onana'yı katan Beşiktaş'ta gözler yeni imzalarda...
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Siyah-beyazlılar, Milan'dan Ante Rebic'i kiralamak için temaslarını hızlandırırken transfer son aşamaya girildi.
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Oyuncuyu bonservisiyle satmak isteyen İtalyan ekibi, beklediği teklifleri bulamazken siyah-beyazlılar, satın alma opsiyonlu kiralama önerisini yeniden masaya koydu.
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Siyah-beyazlılar, 29 yaşındaki Hırvat oyuncuya da 2.5 milyon Euro'luk teklif yaparken görüşmelerin olumlu ilerlediği bildirildi.
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CHAMBERLAIN YOKLAMASI
Beşiktaş, orta sahaya ise yıldız bir ismi getirmek için kollarını sıvadı.
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Siyah-beyazlıların gündeme aldığı ilk isim son olarak Liverpool forması giyen Alex Oxlade-Chamberlain...
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Bonservisi elinde olan 29 yaşındaki futbolcuya İngiltere ve Suudi Arabistan'dan da ilgi olduğu belirtilirken görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.
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Arsenal'da forma giydikten sonra 2017/18 sezonunun başında Liverpool'a transfer olan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Merseyside ekibinin forması ile toplamda çıktığı 146 karşılaşmada 18 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.
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COUTINHO SESLERİ
Beşiktaş, kadroya katmak için temaslara başladığı bir diğer yıldız ise Aston Villa'dan Philippe Coutinho...
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Aston Villa'da Unai Emery'nin kadroda düşünmediği belirtilen futbolcu için siyah-beyazlılar nabız yokladı.
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Brezilyalı yıldıza Arabistan'dan da teklifler olduğu aktarılırken görüşmeler sürüyor.
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