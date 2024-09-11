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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan 2. Lig'e kiralık gitti - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan 2. Lig'e kiralık gitti

        Beşiktaş'ın 19 yaşındaki stoperi Aytuğ Batur Kömeç, kiralık olarak Isparta 32 Spor'a transfer oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 14:58 Güncelleme: 11.09.2024 - 14:58
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        Beşiktaş'tan 2. Lig'e kiralık gitti!
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        Genç stoper Aytuğ Batur Kömeç, Beşiktaş'tan TFF 2. Lig ekibi Isparta 32 Spor’a kiralandı.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonu başında Sırbistan’dan FK IMT'ye geçici transfer olan profesyonel futbolcumuz Aytuğ Batur Kömeç’in geçici transfer sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedilmiştir. Aytuğ Batur Kömeç’in nihai transferi hususunda E Koleji Isparta 32 Spor ile anlaşmaya varılmıştır. Aytuğ Batur Kömeç’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

        Öte yandan, Beşiktaş'ın 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdülmecid Dönmez de 2024-2025 sezonu sonuna kadar Arnavutköy Belediyesi Futbol Spor Kulübü’ne kiralık olarak gönderildi.

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