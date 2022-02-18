Süper Lig'in 26. haftasında cumartesi günü Altay'ı konuk edecek Beşiktaş'ta sakatlar can sıkmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılarda son olarak Miralem Pjanic de sakatlandı.

Siyah-beyazlılarda Cyle Larin, Rıdvan Yılmaz ve Pjanic'in yanı sıra tedavisi süren Valentin Rosier'in de İzmir ekibi ile oynanacak mücadelede forma giymesi beklenmiyor. Batshuayi'nin kart cezası nedeniyle olmayacağı karşılaşmada son Adana Demirspor maçında sakatlanan Kerem Kalafat'ın ise durumu bugün netleşecek.

LİGİN İLK YARISINDAKİ KABUS GERİ DÖNDÜ

Eksik listesinin artmasıyla teknik direktör Önder Karaveli de sıkıntıya girdi. Ligin ilk yarısında Sergen Yalçın yönetiminde sakatlıklardan çok çeken Beşiktaş, bazı maçlarda 11 kurmakta bile zorlanmıştı. Teknik direktör Önder Karaveli'nin tek tesellisi Josef'in iyileşmesi olurken Güven Yalçın, Kenan Karaman ve Umut Meraş'ın 11'e dönmesi bekleniyor.