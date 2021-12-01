Bu sezon Batshuayi, Kenan Karaman ve Güven Yalçın'dan beklediği performansı alamayan Sergen Yalçın, eski öğrencisi Cenk Tosun'u istedi. Everton sözleşmesi sona erecek olan millî futbolcuyla devam etmek istemezken sezon sonunda serbest kalacak olan oyuncu Premier Lig'de futbol hayatına devam etmek istemesine rağmen şu anda kendisine bir teklif yok. Dizinden yaşadığı sakatlığı yeni atlatmış olması sebebiyle teklif bulamayan Cenk Tosun'a eski yuvası kucak açtı.

EVERTON HAZIR KITA

Başkan Ahmet Nur Çebi geçen sezon yaptığı açıklamada, "Cenk Tosun'a kapımız her zaman açık" demişti. Şu anda Cenk Tosun'u isteyen tek kulüp Beşiktaş olsa da ortada ciddi bir finansal problem bulunuyor. Millî futbolcu Everton'dan yılda 3,8 milyon avro kazanıyor. Beşiktaş ödemelerine ve harcamalarına sınır koyduğu için bu ücreti veremiyor. Everton'la yapılacak görüşmelerde yarım sezonluk ücret konusunda ciddi miktarda indirim istenecek. Everton'un da başka teklif gelmediği için Beşiktaş'ın bu isteğine olumlu cevap vermesi bekleniyor.