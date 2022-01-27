Beşiktaş'ta yeni teknik direktör konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sezon sonuna kadar Önder Karaveli ile yola devam kararı alan siyah-beyazlılar, 2022-2023 sezonuna ise yeni bir yapılanma ile girmenin peşinde. Karaveli'nin de altyapı ile köprü olması planlanan bu yapılanma için sportif direktör Ceyhun Kazancı görüşmelerini tüm hızıyla sürdürüyor.

Beşiktaş'ın son olarak gündemine Almanya U19 Milli Takımı Teknik Direktörü Hannes Wolf'ü aldığı ifade edildi. Hamburg SV, Stuttgart ve Bayer Leverkusen'i çalıştıran Wolf, geçen Temmuz'dan bu yana Alman U19 milli takımının başında yer alıyor.

ŞENOL GÜNEŞ SESLERİ DE YÜKSELİYOR!

Siyah-beyazlılarda Kazancı ve bir grup yönetici, yabancı bir ismin gelmesini isterken başkan Ahmet Nur Çebi'nin ise gönlündeki hocanın Şenol Güneş olduğu biliniyor.

Güneş ismi yönetimde baştan beri çatlak yaratsa da tecrübeli hocanın önceki gün Beşiktaş'taki eski ekibi ile buluşması söylentileri yeniden artırmıştı.

Başkan Çebi, Önder Karaveli'nin Güneş'in ekibinde de yer almasını isterken Antalya kampında da durumun masaya yatırılması bekleniyor.