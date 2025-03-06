Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Glasgow Rangers taraftarı kazada öldü! O anlar kamerada | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Beşiktaş'ta yaşandı! Glasgow Rangers taraftarı kazada öldü! O anlar kamerada!

        Avrupa Ligi'nde, bugün saat: 20.45'te Fenerbahçe'nin rakibi olan Glasgow Rangers takımını desteklemek için İstanbul'a gelen Christopher Potter, Beşiktaş'ta yolun karşısına geçerken iki aracın çarpması sonucu öldü. O anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 13:40 Güncelleme: 06.03.2025 - 14:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'ta kahreden kaza! Glasgow Rangers taraftarı öldü! O anlar kamerada!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'da bugün oynanacak olan Fenerbahçe- Glasgow Rangers maçı için Türkiye’ye gelen İskoç taraftar Christopher Potter'a, Beşiktaş'ta, yolun karşısına geçeceği sırada önce bir araç çarptı daha sonra da başka bir araç üstünden geçti.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        DHA'daki habere göre olayın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Potter'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        'KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİ' İDDİASI

        Potter’ın oteline dönerken ATM’den para çektiği ve kırmızı ışıkta karşıya geçmeye çalıştığı öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        SÜRÜCÜLER GÖZALTINDA

        İki sürücü de gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kalbi durdu, 1 saatte hayata döndürüldü!
        Kalbi durdu, 1 saatte hayata döndürüldü!
        İşte Türkiye Kupası'ndaki çeyrek final eşleşmeleri!
        İşte Türkiye Kupası'ndaki çeyrek final eşleşmeleri!
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Trump'tan Gazze'ye: Rehinleri bırakın yoksa öleceksiniz
        Trump'tan Gazze'ye: Rehinleri bırakın yoksa öleceksiniz
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        İnsansız teknolojilerde ortaklık!
        İnsansız teknolojilerde ortaklık!
        Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!
        Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!
        Kan donduran olay! Polis memuru 2 kardeşini vurdu!
        Kan donduran olay! Polis memuru 2 kardeşini vurdu!
        "Nasıl bu kadar alçalabildiler?"
        "Nasıl bu kadar alçalabildiler?"
        Dilenciden öyle bir para çıktı ki... Paraları 6 zabıta saydı!
        Dilenciden öyle bir para çıktı ki... Paraları 6 zabıta saydı!
        Emekli ikramiyesi artırılacak mı? Zam için gözler Meclis'te
        Emekli ikramiyesi artırılacak mı? Zam için gözler Meclis'te
        "Cenazeme gelmeyecek"
        "Cenazeme gelmeyecek"
        Mezarlıkta 3 kadını öldürdü! Son savunmasında da dehşete düşürdü
        Mezarlıkta 3 kadını öldürdü! Son savunmasında da dehşete düşürdü
        Trump'ın müttefikleri Zelenskiy'nin muhalifleriyle görüştü mü?
        Trump'ın müttefikleri Zelenskiy'nin muhalifleriyle görüştü mü?
        Konya'nın ardından bir kentte daha! 10 metre derinliğinde kâbus!
        Konya'nın ardından bir kentte daha! 10 metre derinliğinde kâbus!
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Tarihi imzalar atıldı
        Tarihi imzalar atıldı
        Keşfedilmeyi bekleyen büyüleyici 6 yer!
        Keşfedilmeyi bekleyen büyüleyici 6 yer!
        Gedson Fernandes 5 yıl daha Beşiktaş'ta!
        Gedson Fernandes 5 yıl daha Beşiktaş'ta!
        Habertürk Anasayfa