İstanbul'da bugün oynanacak olan Fenerbahçe- Glasgow Rangers maçı için Türkiye’ye gelen İskoç taraftar Christopher Potter'a, Beşiktaş'ta, yolun karşısına geçeceği sırada önce bir araç çarptı daha sonra da başka bir araç üstünden geçti.

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OLAY YERİNDE CAN VERDİ DHA'daki habere göre olayın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Potter'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

'KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİ' İDDİASI Potter’ın oteline dönerken ATM’den para çektiği ve kırmızı ışıkta karşıya geçmeye çalıştığı öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

SÜRÜCÜLER GÖZALTINDA İki sürücü de gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.