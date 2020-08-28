Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde dün gerçekleştirilen antrenmanda darbe alan 25 yaşındaki oyuncunun sol dizinde ağrı meydana geldi.

Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR sonucunda Boyd'un arka çapraz bağında zorlanma tespit edildi.

Tyler Boyd’un tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandı.