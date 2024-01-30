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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta stopere Brezilyalı aday: Gabriel Paulista! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta stopere Brezilyalı aday: Gabriel Paulista!

        Bu sezon iyi bir performans sergileyemeyen Beşiktaş, transferde harekete geçti. Stoper tandemini kuvvetlendirmek isteyen Siyah-Beyazlı ekip Valencia forması giyen Gabriel Paulista'yı gündemine aldı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2024 - 12:52 Güncelleme: 30.01.2024 - 12:52
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        • 1

          Sezona büyük umutlarla giren ardından başkanı ve teknik direktörleri değişen Beşiktaş, 23. haftası geride kalan ligde şampiyonluğun çok uzağında bulunuyor.

        • 2

          Takımın başına Portekizli Teknik Direktör Fernando Santos'u getiren Siyah-Beyazlılar, sezonun kalanında iyi bir grafik çizmek için transferde harekete geçti.

        • 3

          Relevo'da yer alan habere göre Beşiktaş, İspanya LaLiga ekiplerinden Valencia'da forma giyen Gabriel Paulista'yı kadrosuna katmak istiyor.

        • 4

          Valencia'nın oyuncu ile yollarını ayırmak istediğinin altı çizilen haberde, teknik direktör Fernando Santos'un Paulista'yı çok beğendiği ve Beşiktaşlı yetkililerin oyuncuyu takıma kazandırmak için çalışmalarını sürdürdüğü de aktarıldı.

        • 5

          2017/18 sezonunun başında Arsenal'den Valencia'ya katılan 33 yaşındaki Brezilyalı stoper, İspanyol ekibinin forması ile toplamda çıktığı 220 maçta 8 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

        • 6

          Brezilyalı futbolcunun Haziran 2024'e kadar, Valencia ile sözleşmesi bulunuyor.

        • 7

          33 yaşındaki tecürbeli stoperin güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon euro. (Transfermarkt)

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