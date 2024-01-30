Beşiktaş'ta stopere Brezilyalı aday: Gabriel Paulista!
Bu sezon iyi bir performans sergileyemeyen Beşiktaş, transferde harekete geçti. Stoper tandemini kuvvetlendirmek isteyen Siyah-Beyazlı ekip Valencia forması giyen Gabriel Paulista'yı gündemine aldı. İşte detaylar...
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Sezona büyük umutlarla giren ardından başkanı ve teknik direktörleri değişen Beşiktaş, 23. haftası geride kalan ligde şampiyonluğun çok uzağında bulunuyor.
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Takımın başına Portekizli Teknik Direktör Fernando Santos'u getiren Siyah-Beyazlılar, sezonun kalanında iyi bir grafik çizmek için transferde harekete geçti.
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Relevo'da yer alan habere göre Beşiktaş, İspanya LaLiga ekiplerinden Valencia'da forma giyen Gabriel Paulista'yı kadrosuna katmak istiyor.
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Valencia'nın oyuncu ile yollarını ayırmak istediğinin altı çizilen haberde, teknik direktör Fernando Santos'un Paulista'yı çok beğendiği ve Beşiktaşlı yetkililerin oyuncuyu takıma kazandırmak için çalışmalarını sürdürdüğü de aktarıldı.
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2017/18 sezonunun başında Arsenal'den Valencia'ya katılan 33 yaşındaki Brezilyalı stoper, İspanyol ekibinin forması ile toplamda çıktığı 220 maçta 8 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
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Brezilyalı futbolcunun Haziran 2024'e kadar, Valencia ile sözleşmesi bulunuyor.
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33 yaşındaki tecürbeli stoperin güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon euro. (Transfermarkt)
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