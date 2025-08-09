Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta St. Patrick's biletleri satışa çıkıyor - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta St. Patrick's biletleri satışa çıkıyor

        Beşiktaş Kulübü, St. Patrick's ile Tüpraş Stadı'nda oynanacak UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçının biletlerinin yarın satışa sunulacağını duyurdu.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2025 - 16:19 Güncelleme: 09.08.2025 - 16:19
        St. Patrick's biletleri satışa çıkıyor
        UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşında 14 Ağustos Perşembe günü İrlanda ekibi St. Patrick's'i ağırlayacak Beşiktaş, müsabakanın biletlerini yarın satışa sunacak.

        İlk olarak BJK SuperApp'ten ön satışa verilecek biletler, 11 Ağustos Pazartesi günü ise genel satışa sunulacak.

        Siyah-beyazlıların, Tüpraş Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak St. Patrick's maçı için belirlediği bilet fiyatları şöyle:

        VIP 100: 25 bin lira

        VIP 101-126: 22 bin lira

        1. Kategori: 7 bin lira

        2. Kategori: 6 bin lira

        3. Kategori: 5 bin lira

        4. Kategori: 4 bin 500 lira

        5. Kategori: 4 bin lira

        6. Kategori: 3 bin 500 lira

        Doğu Üst: 4 bin lira

        7. Kategori: Bin 500 lira

        8. Kategori: Bin 250 lira

