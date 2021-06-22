Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yönetim arasında uzun süredir devam eden görüşmelerin olumsuz noktalanması gündeme bomba gibi düştü. Yeni sezonda da Yalçın'ın takımda olmasını bekleyen siyah-beyazlı camia bu durum karşısında tek kelimeyle şoke olurken gözler geçmişte yaşananlara ve yapılacak son temaslara çevrildi.
33 GÜNLÜK SÜREÇ OLUMSUZ NOKTALANDI
Geride kalan sezonda transfer konusunda ve takım içinde yaşanan sorunlara rağmen zafere ulaşan Sergen Yalçın'ın kontratı sene sonunda biterken 19 Mayıs'ta kazanılan Türkiye Kupası'nın ardından gözler yapılacak görüşmelerdeydi. Herkesin kısa süre içinde olumlu sonuçlanmasını beklediği süreçte imzanın gelmemesi taraftarlarda endişe yaratırken 33 günlük süreçte korkulan oldu. Sergen Yalçın'ın bu kararında kontrattaki miktarla ilgili iddialar uzun süre gündemi meşgul etse de en fazla öne çıkan sorun transfer komitesi ile arasında yaşanan anlaşmazlık olarak gösterildi.
"ARKAMIZDAN HOCALARLA GÖRÜŞÜLÜYOR!"
Trabzonspor galibiyeti ve Antalya beraberliğinin ardından Konyaspor ile Gençlerbirliği'ne yenilen Beşiktaş'ta moraller bozulurken Sergen Yalçın'ın geleceği de sorgulanmaya başlamıştı. Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarının olacağı zorlu periyoda girilirken yönetimden bazı isimlerin B planı olarak farklı teknik adamlarla görüştüğü yönünde dedikodular o dönemde gündem olurken başarılı çalıştırıcı da bu dönemi sezon sonunda verdiği röportajda "Arkamızdan hocalarla görüşülüyor" diyerek doğrulamıştı. Yalçın'ın yönetimle yaşadığı soğuk rüzgarlar o süreçte başlarken en önemli faktör ise transfer konusunda oldu.
"TRANSFERİ YAPANA SORUN!"
Sezonun 4. haftasında Vodafone Park'ta Gençlerbirliği'ne 1-0 kaybeden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın açıklamaları transfer konusundaki farklılıkları da ortaya koydu. Yalçın, transferle ilgili sorulara "İpler çok çabuk kopma noktasına geldi. Birçok sebebi var. Mart ayından beri birçok problem var. Bunları paylaşmak istemiyorum. Şu transfer dönemi bittikten sonra sağlıklı zamanda birçok şeyi açıklamak isterim. Transferi yapanlara sorun. Ben cevap vermek istemiyorum. her şeyin sorumlusu ben değilim. Birçok şeyi televizyondan öğreniyorum. Bu da beni üzüyor" ifadelerini kullanmıştı.
DEVRE ARASINDA BEKLENEN TAKVİYELER GELMEDİ
Beşiktaş sezona kötü başlangıca rağmen Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarını kazanarak zirve yarışına yeniden tutunurken 16. haftada Kayserispor deplasmanında liderlik geldi. Devre arasında takviye bekleyen Sergen Yalçın'ın istekleri ise yine umduğu gibi sonuçlanmadı. Transfer komitesi tarafından kendisine sunulan Balotelli önerisini reddeden Yalçın, Çin'den ayrılan Hulk'un alınmasını talep etti ancak gerçekleşmedi. Takıma tek takviye olarak Cenk Tosun dahil edildi. Yabancı sınırı Beşiktaş'ın da desteğiyle artırılsa da Beşiktaş, Yalçın'ın sezon başında düşündüğü ancak kadro dışı bırakmak zorunda kaldığı Tyler Boyd'u da Sivas'a kiraladı. Yalçın, Hulk transferini sezon bitiminde "Alınması için yalvardım" sözleriyle açıkladı.
ŞAMPİYONLUK VE YENİ SEZON ANLAŞMAZLIĞI
Sezonun ikinci yarısında Beşiktaş'ta önce Cenk Tosun ağır bir sakatlık geçirirken takımın ana forveti Aboubakar ise sakatlığını gerekçe göstererek son 10 maçta görev almadı. Buna rağmen siyah-beyazlılar, averajla şampiyonluğu kazanarak tarihi bir başarı elde ederken Sergen Yalçın yeni sezon öncesi isteklerini de kamuoyuna duyurdu. Kontratın önemli olmadığını söyleyen başarılı çalıştırıcı, "Beni kontrat değil, başarı korur" diyerek yeni sezonda iyi bir kadro beklediğini açıkladı. Ancak Yalçın'ın Erdal Torunoğulları'nın başında bulunduğu transfer komitesi ile yaşadığı fikir ayrılıkları devam ederken yeni sözleşme için de uzlaşma sağlanamadı.
BAKÜ'DE FOTOĞRAF GELMEMESİ DİKKAT ÇEKTİ
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Sergen Yalçın, Bakü'de Milli Takım'ın Galler ile oynadığı maçı yerinde takip etti. Ancak ikilinin orada bir araya gelmedi. Çebi'nin Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile görüşmesinin fotoğrafları medyaya yansırken Yalçın'la herhangi bir temasın olmaması dikkat çeken başka bir konu oldu.
SON GÖRÜŞME BEKLENİYOR
Bu gelişmelerin ardından Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Sergen Yalçın son bir görüşme için bir araya gelmesi bekleniyor. Anlaşma için ihtimal az olarak gösterilse de görüşmenin ardından Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'taki geleceği kesinlik kazanacak.
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