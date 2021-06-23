Geçtiğimiz sezonu asist kralı olarak tamamlayan Rachid Ghezzal için ise anahtar kelime "sabır" olacak. Cezayirli yıldız, Beşiktaş'ta kalmak istediğini her fırsatta dile getirse de Leicester'ın istekleri şu an karşılanacak seviyede değil.