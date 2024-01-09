Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy parlamaya devam ediyor! Maçtan sonra idolünü açıkladı

İlk olarak galibiyet için mutlu olduğunu ifade eden Kılıçsoy, "Kazanmak için gelmiştik. Kazanmaya ihtiyacımız vardı. Ben de goller ve asistle katkı koydum, çok mutluyum. Oynadıkça daha çok form tutuyorum. Gol atıyorum, asist yapıyorum. Bu beni mutlu ediyor. Daha iyi olmak zorundayım." dedi.