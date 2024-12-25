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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta sakatlıklar can sıktı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta sakatlıklar can sıktı!

        Ligin ilk yarısını zirvenin uzağında geçiren Beşiktaş'ta yaşanan sakatlıklar teknik heyeti zorladı.

        Giriş: 25.12.2024 - 14:29 Güncelleme: 25.12.2024 - 14:29
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        Beşiktaş'ta sakatlıklar can sıktı!
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        Beşiktaş'ta sezon başında Necip Uysal ağır bir sakatlık yaşarken tecrübeli isim dışında da önemli isimler çeşitli nedenlerle sahalardan uzakta kaldı.

        Siyah-beyazlılarda Avrupa Ligi ve milli takım araları ile birlikte maç temposunun artmasının ardından sakatlıklar da aynı şekilde artış gösterdi.

        Beşiktaş'ta ilk önemli sakatlığı Ajax maçında Musrati yaşarken kaleciler Mert Günok ve Ersin Destanoğlu da peş peşe sakatlıklar yaşadı.

        Siyah-beyazlılarda savunmanın bel kemiği durumundaki tecrübeli isim Gabriel Paulista iki kez sakatlanırken son olarak ameliyat geçirdi.

        Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Ciro Immobile de iki farklı sakatlık geçirdi. Son olarak Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Immobile, Bodo/Glimt, Adana Demirspor ve Alanyaspor maçlarını kaçırdı.

        Beşiktaş'ta bu isimlerin yanı sıra milli takımlarında sakatlanan isimler ise Kosovalı Milot Rashica ve Arnavut futbolcu Ernest Muçi oldu.

        Milli aralardan sakat dönen iki futbolcunun yokluğu Beşiktaş'ı hücum konusunda olumsuz etkiledi. Özellikle takımdaki tek orijinal kanat olan Rashica'nın yaşadığı iki farklı sakatlık bu bölgede eksik olan Beşiktaş'ı çok zorladı.

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