Beşiktaş'ta sakatlık ve kırmızı kart!
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa'yla kozlarını paylaştı. Mücadelede Emirhan Topçu sakatlanırken, onun yerine giren Tayyip Talha Sanuç ise direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Trendyol Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa sahasında Beşiktaş'ı ağırladı.
Mücadelenin 17. dakikasında Emirhan Topçu sakatlandı ve yerini Tayyip Talha Sanuç'a bıraktı.
TAYYİP TALHA KIRMIZI GÖRDÜ
17. dakikada oyuna giren Tayyip Talha Sanuç, yaptığı faul sonrası 44. dakikada direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Ziraat Türkiye Kupası maçında Göztepe'ye karşı oynanan maçta 36. dakikada kırmızı kart gören 25 yaşındaki oyuncu, 4 gün sonra Süper Lig'de Kasımpaşa'ya karşı oynanan maçta da kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı.