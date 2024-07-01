Beşiktaş'ta rota ya Hermoso ya Hummels: 3 yıllık sözleşme önerildi! - Beşiktaş Haberleri

Beşiktaş'ta rota ya Hermoso ya Hummels: 3 yıllık sözleşme önerildi! - Beşiktaş Haberleri

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Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, Gabriel Paulista'nın ardından takıma bir stoper daha kazandırmak için kolları sıvadı.

Beşiktaş, bir süredir görüşmelerde bulunduğu Mats Hummels ile anlaşmaya çok yaklaşırken Alman futbolcuya en iyi teklif veren takım olmayı sürdürüyor. Ancak siyah-beyazlıların tek planı Hummels üzerine kurulu değil. Beşiktaş yönetimi, uzun süredir peşinde olduğu bir başka isim olan Mario Hermoso için de henüz masadan kalkmadı. REKLAM

3 YILLIK SÖZLEŞME ÖNERİLDİ Atletico Madrid'den resmen ayrılan 29 yaşındaki futbolcu ile görüşmeler devam ediyor. Hermoso'ya Beşiktaş'ın dışında en ciddi talip İtalyan ekibi Napoli olarak gösterilirken kesin kararını bu hafta vermesi bekleniyor. Hermoso'ya 3 yıllık sözleşme teklif eden Beşiktaş, gelecek yanıta göre iki oyuncudan birisini kadrosuna katmayı planlıyor.